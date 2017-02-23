救國團聽證會 黨產會：只是調查一環

黨產會發言人施錦芳今天表示，關於救國團的聽證會只是調查的一環，整個調查仍在持續進行，黨產會歡迎救國團或國民黨提出說明或事證，以助釐清。

救國團新聞發言人陳家秀今天說，救國團希望繼續扮演幫助國家的角色，而非對抗。明天是一個「資訊不對等」的聽證會，沒有公平和正義。

陳家秀也強調，明天義工要抗議黨產會，並非救國團本身發起，而是自發行為，救國團甚至還幫忙安撫和溝通，希望不要對聽證會造成不該有的干擾。

行政院不當黨產處理委員會將於24日針對救國團舉行聽證會，救國團今天在台北召開記者會，委託的律師認為，聽證會違反正當法律程序，要求在短短3天內做書面回應。並指出，黨產會多位委員曾有言論或著作，認定救國團是中國國民黨附隨組織，顯然早有成見和預設立場。

黨產會發言人施錦芳下午回應表示，要舉行聽證會的消息不是最近才發出，透過媒體或各方面都有揭露。「聽證只是調查程序的一環」，現階段有必要透過聽證程序讓整個事件在某一個程度聚焦。

她說，明天舉行的聽證會上，若救國團或國民黨對聽證報告有意見，歡迎提出說明，若有事證更好，有利後續就此案件的處分跟認定。

針對委員是否有預設立場，施錦芳表示，這次聽證會希望開放讓社會大眾了解，聽證報告在網路公開，會議同時開放網上直播，每一位委員在聽證會的發言都可受社會檢驗。

施錦芳說，聽證報告內容清楚也具體，所有事證引述都有依據。這次聽證重點放在救國團歷史，「希望救國團不用太緊張」，聽證會把事情釐清，對未來黨產會做任何處置都會有幫助。

她指出，救國團從成立到現在經過幾個階段，組織也經過幾次改變，每一階段都要釐清。若明天聽證結束還有需要補充，黨產會非常樂意、也不排除再辦理聽證釐清相關問題。1060223

(中央社)