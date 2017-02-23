鵝隻異常死亡 嘉縣府預防性撲殺3000餘隻鵝

嘉義縣府人員進入養鵝場大規模撲殺病鵝，防堵疫情。（廖素慧翻攝）

嘉義縣家畜所進行養鵝場撲殺病鵝。（廖素慧翻攝）

嘉義縣布袋鎮一處養鵝場，昨天日通報公所獸醫師，其鵝隻有異常死亡狀況，嘉義縣家畜疾病防治所立即採樣送驗，因已出現典型禽流感症狀，為避免疫情擴散之虞，家畜所今天採預防性撲殺，25名人員完成3366鵝隻撲殺及清場作業。

嘉義縣家畜所長李建霖表示，22日下午接獲布袋鎮公所獸醫師通報，蔡姓鵝農的養鵝場有異常死亡通報，隨即派員到鵝場進行移動管制及採樣送驗，因現場出現病鵝死亡，同時，有神經症狀、出血等禽流感症狀，為防堵疫情有擴散之虞，經請示農委會動植物防疫檢疫局後，決定採預防性撲殺清場。

(中時)