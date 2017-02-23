血汗烘焙坊曾嗆「搞到退學」 高餐大：確有此事

台中永采烘焙坊遭控壓榨高餐大學生，挨批「血汗實習」，學生提出辭職，竟被求償59萬元，業者甚至嗆「我會搞到你們被退學」。對此，高餐大校方今天證實，確有此事。業者曾向校方抗議，希望兩名實習生退訓，但攸關學生權益，不是誰說了算，經輔導轉介其他飯店實習，並且承認上學期學分，不可能被退學。

該烘焙坊離職員工踢爆，負責人彭文潞曾在Line上嗆「你們這麼惡劣的弄公司，我會處理你們，教務長之後了之後他們說你們勸不動，會被退學，恭喜」、「我會搞到你們被退學，跟法律上背信的賠償，還會跟老師說，怕回來？怕被操？當一個有責任的大人。」事件不斷延燒，負評如潮灌爆烘焙坊粉絲團。

今天高餐大主秘石名貴指出，上月校方有接獲彭文潞來電表示，若學生無法回到店內實習，希望學校直接退訓處分，取消校外實習學生，但學校依校外實習相關辦法，認為必須透過進一步調查，待報告出爐才能作認定。

石名貴認為，學校保護學生學習權益是天職，學生受《大學法》保障，學生能否繼續就學，「絕對不是誰說了就算」。兩名學生在永采烘焙坊實習學分已拿到，這學期也如期順利註冊，沒有退學問題。

兩名學生也在學校轉介、輔導下，2月初轉往其他星級飯店接受實習，目前實習過程相當順利。

(中時)