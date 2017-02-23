氣溫驟降 健康署提醒長者做好保暖
告別前幾日暖洋洋的好天氣，從23日開始，受鋒面通過及大陸冷氣團南下，天氣將明顯變冷。國民健康署說，氣候變化容易增加心血管疾病，但溫差所引發的健康危機更值得重視。根據英國研究發現，氣溫每低1℃未來一個月內罹患心肌梗塞的機會增加2%，以溫度降低後的前14天危險性最高。
中央氣象局指出，近日期因冷空氣南下，24日起各地可能出現攝氏13度的低溫。國民健康署表示，跟這幾天溫暖的天氣相比，當溫度降低或溫差過大時，血管也會跟著收縮，容易造成血壓升高，進而增加心臟病和中風急性發作的機會。
依據英國研究發現，氣溫每低1℃未來2周及1個月內罹患心肌梗塞的機會分別增加1.5%及2%。
國民健康署提醒，春季氣溫變化大，保暖冬衣先別急著收，尤其要注意日夜溫差大，特別提醒心血管疾病患者，注意三高控制及春季氣候濕冷，適時增減衣服，特別在冷氣團來襲的時候要增加衣服，外出要戴上帽子、口罩、手套及保暖衣物等，務必做好保暖措施，防止因低溫及溫差過大促發心血管疾病之發生。
(旺報)
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