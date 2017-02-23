二二八交通疏導 要去樂園先下載APP

二二八假期即將到來，桃園市每逢連續假期都會塞車的路段，包括台7線風景區、小人國、六福村遊樂區、石門水庫風景區、龍潭大池及轄內各大購物中心，建議可下載APP，掌握道路狀況。

桃園市政府警察局今天表示，二二八和平紀念日共有4天連續假期（25日到28日），警局預判桃園各重要聯外道路、交流道及知名觀光遊憩景點，將出現大量返鄉及出遊車潮。

市警局指出，桃園市在連續假期中容易發生塞車路段，包括大溪老街、台7線風景區、小人國、六福村遊樂區、石門水庫風景區、龍潭大池及轄內各大購物中心，警方都會規劃及派遣警力執行各重要交通幹道，並且在國道交流道周邊及旅遊熱點，進行交通疏導。

市警局表示，今天假期中除了對於轄區易壅塞路段進行事先規劃替代道路外，呼籲可事先利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，提早出門，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。

桃園市政府警察局交通警察大隊也會提供網頁，結合即時路況資訊的「Google路況地圖」、「桃園市交通資訊中心」，讓民眾「一網打盡」外，也會在交通警察大隊粉絲專頁提供各項替代道路及最新交通訊息，方便民眾在出門前查詢、運用，選擇最迅捷的交通路線。1060223

(中央社)