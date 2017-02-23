二二八連假 新北實施交通疏運措施

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為期4天的二二八連續假期25日開始，新北市交控中心將配合調整轄內各交流道周邊平面道路交通號誌時制，達到號誌連鎖效果，讓返鄉及出遊民眾行車順暢。

為因應新北市內各風景區及主要道路將湧現大量車潮，市府警察局各分局將針對易壅塞路段與景點排勤加強交通疏導，並加強車站與風景區周邊違規取締。

新北市交通局指出，二二八連續假期間市轄市區公車照常行駛，至於行經鐵、公路車站、名勝古蹟及風景遊樂地區之各線公車，交通局已請公車業者密切注意遊客湧入情形，視需求機動加開班車，提供足夠之疏運能量，建議市民朋友可儘量避開塞車區，或多多搭乘大眾運輸出遊。

配合連續假期，2月27日及28日兩天取消學校周邊行人保護時相及調撥車道，提醒用路人行經時，應多加留意並依車道管制號誌行駛。

路邊及路外停車場管理方面，市府為便利民眾出遊及返鄉，二二八連續假期平日路邊收費路段皆不收費，假日收費路段皆正常收費。市轄境內交通局及各區公所管轄的公有路外停車場，二二八連續假期間均正常營業，民眾可多加利用。

此外，二二八連續假期期間，2月25日及26日7時至12時，國道5號南港系統、石碇及坪林交流道實施南下入口匝道高乘載管制；2月26日至2月28日下午3時至晚間8時 ，國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道實施北上入口匝道高乘載管制。

交通部台灣區國道高速公路局並將視高速公路主線交通狀況實施入口匝道儀控管制，另外孕婦 ( 自行開車或乘載) 不受高乘載管制。

連續假期間，市境內國道1號三重、五股、林口等3處南下交流道，國道3號新店、中和、土城、三鶯等4處南下交流道，台64線東向板橋往中和段及轉國道3號中和交流道，台65線板橋往土城及轉國道3號土城交流道等路段，恐湧現大量車潮，提醒駕駛人提前做好行程規劃，避開壅塞時段或改走替代道路。

另外，國道3號樹林交流道於今年1月通車，駕駛人可多加利用。

因國道5號南下實施高乘載管制與大客車優先通行措施，恐導致深坑區文山路1段壅塞，建議往石碇、平溪方向出遊之民眾，可改走106線北深路1段前往。1060223

(中央社)