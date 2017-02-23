THAAD在台部署？共軍：涉核心利益

針對終端高空防衛系統（THAAD）在台部署的報導，中國大陸國防部發言人任國強今天說，台灣問題涉及中國大陸的核心利益，中國大陸一貫反對美台之間進行任何形式的軍事聯繫。

中國大陸國防部下午舉行例行記者會，任國強在回答媒體提問時，作上述表示。

任國強說，關於這一問題需要強調的原則是，台灣問題關乎中國大陸的主權和領土完整，涉及中國大陸的核心利益，中國大陸一貫反對美台之間進行任何形式的官方交往和軍事聯繫。1060223

(中央社)