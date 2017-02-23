就愛看病拿藥 31歲男1年就醫503次
健保署今公布一項統計指出，去年一整年共有4.4萬人看病超過90次，被列為追蹤輔導對象，其中又以一名高屏地區31歲男性最嚴重，因鼻過敏、車禍等問題，去年就醫高達503次。
根據衛福部健保署過去統計，一般民眾年平均就醫次數約為15次，健保署從民國102年起，針對就醫次數超過90次的高診次民眾，介入追蹤輔導，去年在追蹤之列的共4萬4904人，其中6成為新增，其餘則是經輔導後仍有醫療需求者。
健保署醫務管理組專門委員林寶鳳表示，該署針對部分高診次民眾進行「藥師居家照護計畫」服務，包括藥費前50%、在超過6家醫院跨院就醫、半數處方藥品超過6種等條件者，去年共5101人經評估接受此服務。
林寶鳳說，去年就醫次數最多的，是一名高屏地區的31歲男子，光是慢性鼻子過敏就看了253次，經藥師訪視才發現，該男因鼻過敏注射短效的抗組織胺針劑，注射完會感到輕飄飄，疑似藥物成癮。
其次是一名高屏地區的55歲女性，則因為接觸性皮膚炎、濕疹、過敏性蕁麻疹等問題無法紓解，就醫多達446次。
林寶鳳強調，針對看病次數異常高的民眾，健保署都會主動追蹤輔導改善，以104年為例，共有7846人經162名藥師輔導，替門診省下多達新台幣6636萬元費用。1060223
(中央社)
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