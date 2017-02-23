親台派前美議員過世 享壽73歲

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美屬薩摩亞任期最長、與台灣關係良好的美國國會眾議院列席代表法里歐馬維加（Eni H. Faleomavaega）今天過世，享壽73歲。

美聯社報導，法里歐馬維加的親戚沒有透露他的死因，但表示他在猶他州蒲魯佛（Provo）的家中去世。

這名親戚從蒲魯佛透過電話採訪表示：「他在家中安詳過世，家人和幾名好友隨侍在側。」

美屬薩摩亞位在夏威夷南方2300英里左右。美屬薩摩亞眾議院列席代表法里歐馬維加在委員會可參與表決，但在眾議院無投票權。

民主黨的法里歐馬維加於1989年當選國會代表，做了連續長達13個任期。（譯者：中央社陳昱婷）1060223

(中央社)