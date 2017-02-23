翡管局：全力支援板新地區用水
台北翡翠水庫管理局今天表示，經評估，大台北地區至今年5月底前民生用水無虞，由於板新地區用水吃緊，在中央統一指揮調度下，翡翠水庫水源已全力支援板新地區用水。
翡管局表示，目前水庫蓄水量不僅可充分供應台北地區民眾用水，也可支援新北市板新地區用水，至今年5月底前，大台北地區民生用水無虞。
至於5月底過後是否缺水，官員表示，一般會以3個月為一期作水情評估，且需參考中央氣象局提供資料，所以此次才會評估至5月底，預定3月中旬發布6月水情。
翡管局表示，水資源為全民共有，水資源調配一向遵照中央調度，目前台北市、新北市的供水比例為48：52，翡翠水庫供應新北市水量已超越台北市。
翡管局說，石門及翡翠兩水庫水源可互相支援，目前受限板新地區供水改善計畫二期工程尚未完工，翡翠水庫最大支援量僅能每日65萬噸，該工程預定民國108年12月完工後，板新地區全數用水可由翡翠水庫供應。
翡管局表示，目前翡翠水庫雖水情平穩，但今年迄今，降雨量僅為歷年同期平均4成，仍呼籲民眾保持節約用水習慣。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。