翡管局：全力支援板新地區用水

我要評比

台北翡翠水庫管理局今天表示，經評估，大台北地區至今年5月底前民生用水無虞，由於板新地區用水吃緊，在中央統一指揮調度下，翡翠水庫水源已全力支援板新地區用水。

翡管局表示，目前水庫蓄水量不僅可充分供應台北地區民眾用水，也可支援新北市板新地區用水，至今年5月底前，大台北地區民生用水無虞。

至於5月底過後是否缺水，官員表示，一般會以3個月為一期作水情評估，且需參考中央氣象局提供資料，所以此次才會評估至5月底，預定3月中旬發布6月水情。

翡管局表示，水資源為全民共有，水資源調配一向遵照中央調度，目前台北市、新北市的供水比例為48：52，翡翠水庫供應新北市水量已超越台北市。

翡管局說，石門及翡翠兩水庫水源可互相支援，目前受限板新地區供水改善計畫二期工程尚未完工，翡翠水庫最大支援量僅能每日65萬噸，該工程預定民國108年12月完工後，板新地區全數用水可由翡翠水庫供應。

翡管局表示，目前翡翠水庫雖水情平穩，但今年迄今，降雨量僅為歷年同期平均4成，仍呼籲民眾保持節約用水習慣。1060223

(中央社)