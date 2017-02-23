豐原東億紙廠違建 中市府強制拆除
台中豐原東億紙廠因區內外均有違建，台中市政府今天上午出動2台大型吊車、2組燒切機等機具及車輛，針對廠內無法補照的兩處違建執行強制拆除作業。
台中市政府表示，東億紙廠因有環境汙染、違法增建等情形，市府繼去年10月強制拆除廠外位於農業區的違建後，今天上午再度前往拆除無法補照的兩處違建。
都發局說明，都市計畫道路屬於公共設施的一部分，不能做為工業使用，業者未依規申請建築，屬於違章建築，而且東億紙廠因有影響公共安全、環境汙染等情形，去年經過市府相關局處聯合稽查後，將廠區違建列為專案拆除計畫。
都發局表示，廠內大門入口處的雨遮與位於計畫道路上方的鋼架鐵皮等兩處違建，依建築法均無法補照，現場工作人員依執行標準程序，確認外水、外電切斷後，先進行入口處雨遮的拆除工作。
位於道路用地上的鋼架鐵皮違建，先前業者因自知無法補照，已自行拆除部分鐵皮，但進度緩慢，加上周邊腹地有限，增加拆除困難度，市府拆除時將加強注意作業安全，預估共需3個工作日完成兩處違建的拆除工作。
台中市政府今天依法執行東億紙廠違建強制拆除；至於隔壁房舍也有違建，市府已列入排拆。1060223
(中央社)
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