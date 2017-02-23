港地鐵燒傷旅客返台 陸委會全程協助

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在香港地鐵縱火案中受傷的台籍旅客張欣茹今天返台接受後續治療。陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，陸委會已派員前往機場表達關心，駐港單位也全程協助。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正回答提問時說，張姓傷者今天返回台灣接受治療，陸委會已派員前往機場表達關心，駐港單位台北經濟文化辦事處也全程協助。

邱垂正提到，香港地鐵縱火事件發生後，陸委會立刻責成駐港單位協助與聯繫家屬赴港探視關心傷者，並協調在港台灣團體探視，從旁協助理賠事宜。

他表示，陸委會與政府未來也會提供傷者必要協助，並祝福傷者早日康復。

香港地鐵縱火案於10日晚間發生，造成近20人受傷，並有多人陷入生命危險，當中包括張欣茹。張欣茹也是事件中唯一受害的台籍民眾。

張欣茹在香港伊利沙伯醫院接受治療後，傷勢已經逐漸好轉且日趨穩定，並於今天搭機返台接受後續治療。1060223

(中央社)