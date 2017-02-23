中橫公路車禍 機車騎士遭撞飛墜谷不治
花蓮秀林鄉銅門村林姓男子，今天上午10時許騎著機車正要前往中橫上工，在181.1公里處白沙橋路段，突遭對向陳姓女子駕駛的休旅車撞上，飛落20公尺深溪谷，經送醫後不治。
警方調查，家住花蓮市的陳姓女子，今天上午從太魯閣國家公園燕子口步道賞景後，開著休旅車由中橫公路西向東行駛，在181.1公里處下坡彎道跨越雙黃線，駛入對向車道，撞上由東向西、正要前往慈恩段工作的機車騎士林姓男子。
林男被撞飛越過護欄，摔落20公尺深的溪谷，警消獲報前往，發現林男雙腿封閉式骨折變形，意識不清，經送花蓮慈濟醫院急救，仍不治。
林男的哥哥說，弟弟平時1人和工班在洛韶工務段委外修築邊坡工程，2名子女都在北部工作，聽到噩耗已趕回。
新城分局表示，陳女稱當時精神不濟，恍神駛入對向車道。警方依過失致死罪送辦。1060223
(中央社)
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