鴿兒們在一起 雲燈集警今晚上映

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「雲燈集警，鴿兒們在一起」今天晚間正式上映，播出警民力合作的燈會英雄故事。

雲林縣警察局指出，2017台灣燈會在雲林剛於19日閉幕，賞燈人潮絡繹於途及燈會場景，至今仍被津津樂道，警方在燈會期間投入超過1萬人次的警民力。

縣警局指出，燈會成功的背後，有無數默默付出的燈會英雄，還有一群無時無刻不停穿梭在園區、聯絡道各路口的「鴿兒們」，他們的名字叫「警察」。

在路口忙著指揮交通、在園區執行防竊巡邏、實施場地安檢、提供各式為民服務，每個角落都可看到他們辛勞付出的身影。

縣警局表示，透過「雲燈集警，鴿兒們在一起」影片，對燈會期間辛勞付出的波麗士大人，獻上回憶和掌聲，並讓曾經參訪的民眾，再次回味燦爛壯闊的燈影璀璨。

今天晚間「雲林縣警察局」臉書及「雲林縣警察局影音線上」youtube同步放映，歡迎來給燈會英雄之一的波麗士大人熱烈掌聲，並按讚分享。1060223

(中央社)