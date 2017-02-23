役男入伍 中市府勉拒絕毒害

空軍清泉崗營區近日疑涉毒，台中市海軍艦艇兵第728梯、海軍陸戰隊第806梯役男今天入營，台中市民政局長蔡世寅提醒役男，拒絕毒害，珍惜身心健康。

台中市海軍艦艇兵第728梯、海軍陸戰隊第806梯役男今天入營，蔡世寅勉勵役男在服役期間，務必要做到台中市役男「七不四要」入營原則，即不打架?不睹博?不吸毒、不借錢?不白目?不洩漏軍機?不酗酒、要戒除壞習慣、要對自己有信心、要看重自己、要放眼未來。

蔡世寅提醒，近期毒品滲透範圍遽增，新型毒品以不同的包裝方式呈現，對於來路不明的食品，務必提高警覺，避免誤食染上毒癮，傷及身心健康。1060223

(中央社)