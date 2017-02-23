陸遣回台籍電信詐騙犯 陸委會：兩岸共打協議受影響
面對大陸逕自將跨境電信詐騙案台籍嫌犯遣回，陸委會副主委兼發言人邱垂正今於例行記者會呼籲，大陸不應以政治考量，影響兩岸共同打擊犯罪，兩岸也應盡快恢復協商。不過，被問及兩岸共打協議是否正常運作，邱垂正坦言，確實受到一定程度影響。
就共打協議運作情形，邱垂正指出，共打協議雖受到一定程度影響，但未完全中斷；陸方仍持續向我方進行通報，雙方也保持一定程度合作，呼籲陸方不應以政治考量，影響兩岸共同打擊犯罪。
他強調，在這場對抗跨境電信詐騙犯罪的戰爭中，台灣正竭盡全力、加強稽查並打擊犯罪源頭，已展現成效；反觀大陸迄今仍以政治因素為由，不願與台灣合作，使犯罪集團首腦得以隱身幕後指揮犯案，警方也無從查扣贓款，遏阻犯罪。
邱垂正呼籲，如果中國大陸真有心打擊犯罪，苦民所苦，就應盡速恢復兩岸協商。
另外，針對陸委會對詐騙宣傳廣告，其中「陷入電信詐騙可能被遣送至大陸」引起爭議。邱垂正回應，宣導廣告不應截取一段台詞放大解讀，這是曲解政府宣導防止詐騙犯罪的用心。
(旺報)
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