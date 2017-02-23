俄國推太空觀光 將與9名遊客簽約

伊朗裔美國女企業家伊朗裔美國企業家安諾絲.安莎莉是第4個太空觀光客，也是第1個女太空觀光客。(圖/網路)

俄國科羅列夫火箭太空集團(Korolev Rocket and Space Corporation ,RSC)的總經理索恩謝夫(Vladimir Solntsev)努力推動太空旅遊業，他希望在2021年時就使國際空間站成為太空遊客的定期觀光景點，因此該公司將於下個月與一家外國仲介公司簽署協議，提供9名太空觀光客的名額，他們可以搭乘俄國的「聯盟號太空船」(Soyuz spacecraft)前往國際太空站。

俄國衛星網報導，索恩謝夫表示：「目前我們公司正準備在2021年提供9人座的太空船，運送他們前往國際太空站。不過這只是初步，我們真正的目標是太空遊客可以繞月航行。為了完成太空旅遊，我們正與美國太空探險公司（Space Adventures）合作，不過合作對象也不止他們。」

丹尼斯迪托是第一名太空觀光客。(圖/NASA)

第一個太空觀光客是2001年的義大利裔美國商人丹尼斯•迪托(Dennis Tito)，當年他就是透過美國太空探險公司的協助，取得太空站方面的同意，以及俄國火箭的搭乘許可。當年他搭乘俄羅斯的聯盟TMA-32號太空船，飛往國際空間站完成壯舉。不過迪托本人曾在太空總署的噴射推進實驗室(JPL)服務過，設計過行星探測船，所以某種意義而言，他也是太空行業的「圈內人」。在迪托之後，還有5名太空觀光客，當然都是億外富豪才搭的起，迪托10天的太空旅行，總花費是2000萬美元。

(中時電子報)