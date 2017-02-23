俄國推太空觀光 將與9名遊客簽約
俄國科羅列夫火箭太空集團(Korolev Rocket and Space Corporation ,RSC)的總經理索恩謝夫(Vladimir Solntsev)努力推動太空旅遊業，他希望在2021年時就使國際空間站成為太空遊客的定期觀光景點，因此該公司將於下個月與一家外國仲介公司簽署協議，提供9名太空觀光客的名額，他們可以搭乘俄國的「聯盟號太空船」(Soyuz spacecraft)前往國際太空站。
俄國衛星網報導，索恩謝夫表示：「目前我們公司正準備在2021年提供9人座的太空船，運送他們前往國際太空站。不過這只是初步，我們真正的目標是太空遊客可以繞月航行。為了完成太空旅遊，我們正與美國太空探險公司（Space Adventures）合作，不過合作對象也不止他們。」
第一個太空觀光客是2001年的義大利裔美國商人丹尼斯•迪托(Dennis Tito)，當年他就是透過美國太空探險公司的協助，取得太空站方面的同意，以及俄國火箭的搭乘許可。當年他搭乘俄羅斯的聯盟TMA-32號太空船，飛往國際空間站完成壯舉。不過迪托本人曾在太空總署的噴射推進實驗室(JPL)服務過，設計過行星探測船，所以某種意義而言，他也是太空行業的「圈內人」。在迪托之後，還有5名太空觀光客，當然都是億外富豪才搭的起，迪托10天的太空旅行，總花費是2000萬美元。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。