讓礙飛翔！自立生活服務讓身障者也有隱形的翅膀
小谷罹患腦性麻痺，1人獨居，3年前電腦懷了，天使團長盧建有滑著輪椅來協助修理，也打開他的心扉，加入成為同儕支持員，昨天分享心路歷程，讓人感動，透過「自立生活支持服務」計畫，身障者互相交流，譜出美麗友誼，享受生命的樂趣。
彰化縣政府委託切膚之愛基金會辦理自立生活支持服務，社會處長黃淑娟表示，自立生活的精神是讓身心障礙者自我選擇、自我決定、自我負責，藉由他人從旁協助，增強自立能力，過個不過度依賴的生活，切膚之愛承辦至今，服務量逐年成長，目前已有19位個案助理員，7位同儕支持員。
有愈來愈多人使用服務，彼此互助、交流，讓生命有光彩，31歲、獨居的小谷昨天現身說法，早產導致腦性麻痺，畢業後總是1人在家準備國家考試，3年前天使團長盧建有到家幫忙修電腦，受到正能量感染，打開生命一扇窗，「我也要走出去！」
小谷加入天使團，每天花1個多小時練習騎乘改裝摩托車，擴展生活領域，擔任同儕支持員，也協助兩位身心障礙者，他最開心被讚美「你是最好傾聽者」。臉書寫下在志工協助下，一起看電影、參加讀書會，練習唱歌、製作手工皂等，日子充實又快樂。
「每一次都在排徊孤單中堅強，每一次就算受傷也不閃淚光，我知道我一直有雙隱形的翅膀，帶我飛、飛過絕望」今天天使團員和小谷唱出美麗歌聲，感動所有的人。
切膚之愛執行長詹麗珠說，希望身障者勇敢走出來，以不同角度、態度面對生活，在社區中自在的生活，目前服務提供人力是關鍵問題，盼招募更多有意願投入身心障礙領域服務的夥伴。
(中時)
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