金門規劃圍堤造地 環評委員批不合理
金門縣料羅港規劃圍堤造地工程，預計收容港內浚挖土方，環保署今日進行「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」初審會議，該案不但遭環評委員質疑計畫施行必要性，且空汙的減輕對策更被批評「一點用都沒有」，最後建議補充修正資料後再審。
該案計畫圍堤面積為17.2公頃，總長度1236公尺，本次主持會議的主席、環評委員宋國士指出，開發方說此案是作為浚挖土方的棄置場，但沉積物跟淤泥從陸地來，經河流海岸侵蝕，往外海搬運，在海岸邊設港口堤防，都會變成流動的障礙物，「如果目的不是為了造地，為什麼硬要圈在裡面」，令人費解。
環評委員劉希平更批，此案對於PM2.5（細懸浮濃度）的減輕對策，可說是「一點用都沒有」，這個工程繼續進行，堪稱重大汙染，當地的土方根本不夠填築堤，卻又不接受外來土方，如何能夠做到？
交通部代表出席的官員指出，因為港區貨櫃空間堆置不足，土地面積不夠，才希望圍堤造地，做港埠作業操作使用，並非僅為了處理浚挖土方。最後專案小組建議，開發方需說明本案土方填築推估數量合理性與其他資料，於5月31日前送專案小組再審。
(中時)
關鍵字：環評委員、料羅港區北碼頭區圍堤造地工程、環評
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