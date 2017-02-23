重啟國6東延計畫 花蓮縣議長賴進坤促小英守諾言

花蓮縣議長賴進坤，接任全國正副議長聯誼會長。（資料照片，許家寧攝）

賴進坤（左2）廣結善緣，為人海派，創下花蓮縣議會首次議長擔任全國議長聯誼會長職務。（資料照片，許家寧攝）

全國正副議長聯誼會暨會長交接典禮，今日移師花蓮舉辦，花蓮縣議長賴進坤，將接任新任會長，賴進坤呼籲蔡英文總統信守競選時的承諾，將提案爭取各界連署，催生全長僅28公里的「國道6號東延計畫」，實現台灣東西部一日生活圈！

全國正副議長聯誼會23、24日在花蓮舉行，立法院副院長蔡其昌及13位各地方議會正副議長、秘書長等到場祝賀；成為花蓮縣議會18屆來首度擔任正副議長聯誼會總會長，賴進坤再度拋出花蓮人引頸期盼已久的國六東延計畫。

延宕多年的國道六號延伸計畫，預計從南投霧社向東銜接至花蓮銅門，將穿越中央山脈建造長15.1公里，比雪山隧道還長的能高隧道，沿途將克服岩覆、斷層及通風豎井等技術問題，交通部去年9月以工程造價高、工期冗長艱鉅，且對環境衝擊大，認暫無推動急迫性。

「要進步，先開路！」賴進坤指出，花蓮交通不發達，往來西部極度不便，僅有一條至今常被詬病「一票難求」的北迴鐵路，及經常中斷且落石傷人的蘇花公路，若能及早闢建國道6號延伸到花蓮，依據遠期路段計畫總長僅28公里估算，車程將縮短至1小時，將可帶動東西部發展。

賴進坤稱，蔡英文總統競選時承諾當選後將要求交通部國道新建工程局，把國道6號南投霧社延伸段、花蓮吉安延伸段列為優先興建的國道之一，因此在正副議長聯誼會中提案爭取各界參與連署，共同催生國道延伸至花蓮。

賴進坤表示，當前國際隧道、橋梁工程技術突飛猛進，像是全長57公里，有「世界最長隧道」的瑞士哥達基線隧道，以及有「雲中之路」美稱的大陸雲南龍江特大橋，四川雅西高速公路更被讚嘆為「逆天工程」，相信工程技術絕對能夠克服種種困難，「說到底，就是政府有沒有決心！」

(中時)