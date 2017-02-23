巴西監獄爆滿 暴力幫派繁殖罪與毒

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巴西瑪瑙斯市(Manaus)附近的一處警察局拘留所，牢房囚犯已經人滿為患，照片攝於2017年2月6日。(美聯社/Felipe Dana)

一名巴西女性囚犯在瑪瑙斯市(Manaus)附近的一處警察局拘留所，照片攝於2017年2月6日。(美聯社/Felipe Dana)

牢房囚犯在巴西瑪瑙斯市(Manaus)附近的一處警察局拘留所，照片攝於2017年2月6日。(美聯社/Felipe Dana)

巴西瑪瑙斯市(Manaus)附近的一處警察局拘留所，牢房囚犯已經人滿為患，照片攝於2017年2月6日。(美聯社/Felipe Dana)

巴西瑪瑙斯市(Manaus)附近的一處警察局拘留所，牢房囚犯已經人滿為患，照片攝於2017年2月6日。(美聯社/Felipe Dana)

一名巴西囚犯在瑪瑙斯市(Manaus)附近的一處警察局拘留所裡，緊握雙手祈禱，照片攝於2017年2月6日。(美聯社/Felipe Dana)

巴西囚犯手握聖經，在瑪瑙斯市(Manaus)附近的一處警察局拘留所，照片攝於2017年2月6日。(美聯社/Felipe Dana)

號稱拉丁美洲最暴力的監獄，巴西監獄人滿為患，幫派頭頭在監獄裡操控外頭金融犯毒集團的運作，監獄可以說是一座犯罪大學。

根據《美聯社》（AP）報導，巴西犯罪集團的商業策略，首先佔領人口爆滿的監獄，接著再控制街道，以及國際販毒路線，幫派頭頭不只招募危險分子，更瞄準25萬竊盜販毒的輕罪囚犯，作為日後的幫派成員。

因此，監獄囚犯有時被迫參加幫派號召的全國屠殺，今年1月時，由巴西幫派策畫的全國大屠殺，就至少有130名囚犯死亡。

(中時電子報)

一名巴西囚犯坐在基督山農業監獄(Monte Cristo agricultural penitentiary)的單獨房裡，照片攝於2017年2月2日。(美聯社/Felipe Dana)

一名巴西囚犯坐在基督山農業監獄(Monte Cristo agricultural penitentiary)的走廊盡頭，照片攝於2017年2月2日。(美聯社/Felipe Dana)