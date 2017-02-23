房屋稅脫鉤農地裁罰項目 宜蘭今拍板
宜蘭縣去年將農地違規當作課徵房屋稅加倍依據，成為全台各縣市唯一以此加價項目，衍伸諸多爭議。縣府經過檢討，將課稅標準回歸法制面，「土地歸土地，房屋歸房屋」，房屋稅應該與農地裁罰脫鉤。今(23日)召開宜蘭縣不動產評價委員會臨時會，拍板定案，農地違規面積加價房屋稅規定自106年期停止適用。
代理縣長吳澤成表示，宜蘭縣政府去年將違規農舍依據農地違規面積做為房屋稅加倍依據，受到各界民意反映與縣議會關注，縣府深入檢討後，的確有部分需要調整，尤其是房屋稅課徵應該回歸房屋稅的條例，地價稅也應該回歸地價稅查估相關規定，農地違規行為則以涉及違規的法令來執行。
吳澤成舉例，假若在都市計畫區外違規就依《區域計畫法》，都市內則以都市計畫、建築管理相關法令，堅持農地農用的方向沒有改變，保護農地的目標仍要貫徹到底，只是執行方式回歸法制面，更具合理性，減少民眾陳情、陳述意見的時間浪費。
「完全沒有政治考量。」吳澤成強調，土地的違規加計到房屋的價格上面，似乎太牽強了！另方面，也有人反映農舍外觀可比擬豪宅，房屋單價高昂，是否比照台北市豪宅稅方式來課徵？此議題將請地方稅務局納入107年不動產評價委員會檢討、討論，盡量符合量能課稅精神。
此外，今年決議將房屋稅與農地違規裁罰脫鉤，是否代表縣府去年房屋稅課徵依據不當？「這部分也沒問題。」吳澤成澄清，中央授權給地方政府經不動產評價會通過的配套措施，過程合乎法定程序，屬依法有據的行政處分，不生退稅問題。縣府發現缺失修正，如今將按照新修正的規定辦理。
(中時)
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