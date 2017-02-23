旅美貓熊寶寶抵成都 狀態好沒暈機

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旅美近4年的雌性大貓熊「寶寶」昨晚飛抵中國大陸四川成都，連飛16小時的牠沒有暈機，到新家後馬上吃起竹子。「寶寶」將在都江堰的貓熊保護研究中心隔離檢疫，預定1個月後見客。

中新網報導，「中國大熊貓保護研究中心」表示，「寶寶」搭乘的「聯邦熊貓快遞號」飛機22日晚間6時59分降落成都雙流國際機場，當晚回到研究中心的都江堰基地隔離檢疫。

隨「寶寶」搭機到成都的華府史密森尼國家動物園飼育員說，在16小時直飛途中，「寶寶」狀態不錯，沒有出現暈機症狀，在貨櫃內還可自由伸展身體。

當晚10時半，載著「寶寶」的專車駛進都江堰基地大門。「寶寶」入住新家後稍顯緊張，東張西望對周圍非常好奇，但很快就拿起竹子大快朵頤。

為協助「寶寶」適應新環境，美方飼育員還會在中國大陸停留一段時間，陪伴「寶寶」渡過適應期。經隔離檢疫1個月後，「寶寶」才會和民眾見面。

據報導，「寶寶」2013年8月23日生於史密森尼國家動物園，重約85公斤，個性獨立。牠的父母是旅美大貓熊「添添」和「美香」，「寶寶」也是繼「泰山」後第2隻出生在這座動物園的大貓熊。

按中美雙方約定，「寶寶」需要在4歲前返回中國大陸。隨著「寶寶」返陸，保護研究中心的「海歸」大貓熊數量已增至11隻，形成最大的「海歸」大貓熊種群。1060223

(中央社)