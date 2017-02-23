公立幼兒園僧多粥少 南市議員抨擊政策緩不濟急

市議員林美燕（右）、曾培雅（左）抨擊市府政策緩不濟急。（黃文博攝）

每年4月是公立幼兒園入學資格抽籤季，但因僧多粥少，各縣市都有擠破頭的情況發生，家長個個抱怨連連，市議員林美燕、曾培雅23日除了抨擊市政府的政策緩不濟急外，也呼籲市長賴清德，要兌現增收土地增值稅的錢，部分要用來增設幼兒園的承諾。

根據教育部數據，幼童要進入公立幼兒園就讀，全國平均3成，而台南市僅24％，連3成都不到，林美燕與曾培雅23日質疑，市府不斷強調「不要輸在起跑點」的基礎教育，「真的有在意家長的育兒需求？」

林美燕建議，公立幼兒園嚴重不足，這是存在已久的問題，反觀各國小，受少子化影響，班級數逐年減少，國小空教室漸漸增加，教育局也該有效利用這些閒置的教室空間，而不是每次都說找不到地點蓋幼兒園。

林美燕舉東區大同國小為例，因橫跨南區與東區，導致扣除優先入學資格、大班以及舊生，一班僅有10個名額，每年卻還是將近有40個學童報名，中籤率只有25％。

大同國小校長黃佳麟表示，每年也有很多家長向他反映公托進不去的窘境，如果能利用現有的空間，再予以活化利用是非常樂見的事情。

教育局表示，該局會持續推動幼托公共化政策，議員的意見，也會帶回研究，如有增建，師資部分，該局會協助配置。

(中時)