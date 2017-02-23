胃散害死信徒 莊圓大師光頭出庭否認犯罪
曾在網路上跳「佛舞」走紅的張莊圓，以強胃散加黑醋強行灌食蕭姓女學員，女學員經歷9小時被活活被折磨死亡。士林地院今天開庭，張莊圓將頭髮理光，稱可以把不好的氣散發掉，但否認犯罪，強調自己不知道是醫療行為，願意與死者家屬300萬和解，雙方尚未達成協議。
去年8月，張莊圓替蕭姓女學員進行「排毒身心靈負面能量」課程，以黑醋混合強胃散，將死者捆綁固定，強灌強胃散300公克，而依胃散公司的說法，每人每天最多只能服用6公克，已經超量許多，導致蕭不斷嘔吐，晚間6點就已經死亡，直到8點多才送醫，全身已經出現屍斑，張與其他學員還說謊，稱死者能與他們對話。
張否認醫療行為，法官提示兩人在事發前8月5日到8月11日簡訊對話，內容有「佛陀宣告」，並要求蕭女匯款，金額從數萬元不等。檢察官表示，雙方稱餵食強胃散為「手術」，又有匯款金錢，代表是對價的醫療行為。
張的辯護律師說，張服用強胃散與蕭女的死亡，欠缺相當因果關係，並認為法醫的驗屍報告不能證明，要求調閱蕭女生前的病歷資料、用藥紀錄、健康檢查報告。
張莊圓開庭結束後，竟在坐在法院門口的階梯上說：「我很帥，理頭髮是帥出來！」還稱讚一旁記者：「你們都是好人，這幾位我都很喜歡！」但不願意談論案情，一說到與開庭有關，張就說：「我好累，想要回家睡覺。」
(中時)
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