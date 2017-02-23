提升農業防災復原 部會攜手培育人才
為了加強溫、網室設施人員技能，以提升施工品質，加速災後復原建置進度，勞動部與農委會合作辦理相關課程，建立農業設施專業人力庫。
去年莫蘭蒂、梅姬等颱風接連襲台，導致大量溫網室倒塌造成農損，勞動部跟行政院農業委員會合作，辦理「溫、網室設施搭建」模組化套裝課程，希望在今年汛期前完成設施復建，並建立農業設施專業人力庫。
勞動部表示，為即時有效培育溫、網室設施搭建人才，依訓練對象規劃三類模組化套裝課程，A類：針對已具工程專業之新導入業者（營造業、土木包工業、工程行等）辦理40小時入門課程（在職訓練）。
B類：針對現有溫網室業者在職人員／培訓幹部，辦理80小時進階課程（在職訓練）。C類：針對待業、新進人員辦理160小時訓練課程（職前訓練）。
勞動部說，其中A類跟B類課程，以接受企業委託為其員工訓練方式辦理，並由企業負擔訓練費用；C類課程則結合有進用人力需求廠商，提供職缺以「產訓合作」方式辦理，專業訓練費用由政府全額負擔。1060223
(中央社)
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