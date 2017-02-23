美軍入南海 共軍：盼美尊重主權

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針對美軍航艦卡爾文森號編隊駛入南海，中國大陸國防部發言人任國強今天說，中國大陸盼美國尊重地區國家的主權和安全關切，也尊重美國依據國際法享有在南海的航行和飛越自由。

中國大陸國防部下午舉行例行記者會，任國強在回答媒體提問時，作上述表示。

任國強說，對於卡爾文森號（USS Carl Vinson）航艦編隊在南海活動的情況，中國大陸是掌握的。希望美國確實尊重地區國家的主權和安全關切，確實尊重地區國家為了維護南海和平穩定所做的努力。

他表示，中國大陸當然也尊重美國依據國際法享有在南海的航行和飛越自由。

任國強提到，目前南海局勢總體和平穩定，希望美國的行動能為這一好的局面增添貢獻正能量，而不是相反。1060223

(中央社)