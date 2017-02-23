巴基斯坦高檔購物區驚爆 至少5死30傷
官員表示，巴基斯坦拉合爾（Lahore）高檔購物區一棟建築物今天遭遇炸彈攻擊，至少5人喪命、30人受傷，成為近來伊斯蘭暴力激增的最新一起攻擊事件。
法新社報導，旁遮普省（Punjab）警方發言人海德（Nayab Haider）說：「這是炸彈攻擊事件。」死傷人數為5死30傷。
路透社則說有5人死亡、21人受傷。
目前還不清楚爆炸原因。
安全部隊封鎖事發現場，不允許民眾離開或進入這個地區。
海德說：「鑑識小組已抵達現場，我們正在確認爆炸原因。」
他表示：「這起事件導致人員傷亡，但由於搜救作業仍在進行當中，我們無法證實相關數據。」
巴基斯坦電視台「Geo News」起初說有1台發電機爆炸，但在場人員根據現場破壞程度猜測是炸彈爆炸。
1名在事發地區銀行工作的目擊者告訴路透社，「駭人」的爆炸使他的工作地點也感受到搖晃。
這名目擊者說：「我們離開建築物，看見停在外頭的摩托車著火了，周圍建築物的窗戶全都粉碎。」（譯者：中央社劉文瑜）1060223
(中央社)
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