台聯嗆退伍軍人八百壯士 雙方爆衝突
台聯今天率眾抗議發動「八百壯士捍衛權益」行動的退伍軍人，高舉標語及嗆聲，退伍軍人反嗆「最不要臉是台聯」，場面火爆，所幸雙方在警力控制下未發生進一步衝突。
退伍軍人團體日前號召上百位退伍軍人在立法院大門口發動「八百壯士捍衛權益」行動，批評政府採齊頭式改革軍人的年金並溯及既往，破壞國家制度與根基，並表示將在立法院外長期抗戰。
對此，台聯今天下午率支持群眾到立法院大門抗議，批評退將領高額退休俸，卻跑去抱中國大陸的大腿，台灣人民無法接受，並高舉「八百裝屍，死守金庫」等標語，並高喊「台灣中國，一邊一國」等口號。
前台聯立委周倪安表示，此次年金改革並未改革到軍人，今天退伍軍人站出來其實非常可笑。她說，當初八百壯士是捍衛國家，結果今天號稱八百壯士的退伍軍人，竟是為了錢可能會減少而抗議，非常羞恥。
面對台聯高分貝的批評，有些退伍軍人則立即還以顏色，攜帶國旗上前與台聯理論，並反嗆「最不要臉是台聯」、「日本狗滾蛋」。而警方則迅速以優勢警力將兩邊隔開，在警力控制下，雙方雖隔著警力有幾次推擠，但只能隔空叫罵，衝突並未擴大。
隨後，警方舉牌警告台聯的抗議行為已經違法，要求解散。而「八百壯士捍衛權益」活動發言人、陸軍退役中將吳斯懷也要求退伍軍人返回帳篷，別被抗議者挑釁、避免發生衝突。雙方未爆發更進一步的衝突，而台聯也在表達完訴求後離去。1060223
(中央社)
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