殺人魔為鄰 三星少主遭扣只能看LG電視
三星集團少主李在鎔被控行賄南韓總統遭羈押接受訊問，他的牢房裡只有敵牌樂金（LG）電視機，沒有手機、不能上網，牢裡還關有連續殺人魔，但這一切都不影響他繼續掌管企業。
彭博（Bloomberg News）報導，李在鎔幾乎整天都被監禁在牢房裡，但獲准與律師在另個房間會面，而且沒有時間限制。
首爾慶熙大學研究企業管理的教授權榮俊（Kwon Young-june，音譯）表示，李在鎔可透過律師與集團主管聯繫，繼續參與決策。
權榮俊說：「像南韓這樣的國家，這是種落後文化。決策者即使入獄，也能保有他們的職位，因為他們擁有營運的公司。」
以往的例子都對李在鎔有利，韓華集團總裁金升淵（Kim Seung-youn）與SK集團總裁崔泰源（Chey Tae-won）被定罪入獄後，持續營運他們的公司，在獄中不僅保有原本頭銜，也仍握有實權。
熟知李在鎔羈押情況的人士指出，這位身價億萬的商人穿上制式藍色囚服，每天只允許外出運動1小時，且不能上網。他的牢房有電視設備，卻是三星競爭品牌樂金電子公司（LG Electronics Inc.）產品，播放獄方批准的節目。
李在鎔現被關在首爾拘留所，位在南方工業城安養市郊，他的牢友包括總統朴槿惠的前幕僚長金繼春（Kim Ki-Choon，音譯），還有1名自承吃過人肉的連續殺人魔柳永哲（Yoo Young-chul），因殺害約20人遭判處死刑。
負責監管獄政系統的南韓司法部拒絕評論李在鎔牢獄生活。（譯者：中央社廖禹揚）1060223
(中央社)
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