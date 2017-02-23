膽小勿入 最長空中自行車道廈門通了
世界最長的空中自行車道－中國大陸福建廈門雲頂路自行車快速道示範段1月底開始試營。由於是在「高空」騎車，希望讓騎士欣賞美景，又擔心有人「懼高」，兩旁有高約1.3公尺的鏤空護欄。
綜合廈門日報和央視網微博報導，廈門雲頂路自行車快速道示範段是全大陸首條、世界最長的空中自行車道。這是一個獨立騎行系統，自行車道主要沿廈門BRT（廈門市快捷公交系統）兩側、懸挑於BRT中段位置。
空中自行車道沿線設有多個休息區、站台，騎累了可以停車歇息，欣賞沿途風景。車道兩旁的護欄則兼顧「恐高」、「欣賞風景」，高1.3公尺，採鏤空設計。
空中自行車道沒有紅綠燈，速度節奏由騎士自由掌握。
起點BRT洪文站，終點設在BRT縣後站，全長約7.6公里。全線包含11處出入口，其中，有6處出入口和BRT站點銜接。
蓋這條自行車快速道路是因為，從BRT洪文站到BRT縣後站，蓮前東路—雲頂路長期人流、車流密集，自行車與其他出行方式在路權的爭奪中一直處在下風，因而興建自行車專用路權。1060223
(中央社)
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