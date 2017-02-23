搶救心肌梗塞分秒必爭 苗子弟贈利器
搶救心肌梗塞患者分秒必爭，現任高雄榮民總醫院醫師黃偉春為回饋鄉里，今天與商之器公司聯合捐贈苗栗縣消防局一套12導程心電圖機系統，提高病患救活率。
黃偉春是苗栗縣客家大老、縣政顧問黃鼎松之子，有感於搶救心肌梗塞病患分秒必爭，苗栗又欠缺先進設備，因此與商之器公司聯合捐贈價值近百萬12導程心電圖機系統給苗栗縣消防局，配置給苗栗消防分隊使用，並義務推展這項心臟醫療新技術，希望回饋鄉里。
苗栗縣消防局今天在苗栗分隊舉行捐贈儀式，由縣長徐耀昌代表受贈，徐耀昌感謝黃偉春及商之器公司的愛心，帶領苗栗縣緊急救護工作邁向新的里程碑，並期望藉此號召更多熱心公益的企業與民眾發揮義舉，強化縣內救護軟、硬體設備，讓縣民的生命受到更完善的保障。
根據衛福部統計，心臟疾病在民眾10大死因排名第2名，僅次於惡性腫瘤，平均每31分50秒就有1人死於心臟疾病，冬季氣溫低，早晚溫差大，更是心肌梗塞好發季節，目前最普遍的治療方式是進行心導管治療，且在黃金12小時內，越早利用心導管打通阻塞的心臟血管，將越有效改善心臟血流，降低死亡率。
黃偉春表示，救護人員可透過12導程心電圖機進行檢查，經機器自動判讀，並將患者生理狀況直接傳輸到手機和急診室，醫師收到資訊可提前了解病人的問題做相關準備工作，甚至選擇緊急送到設有心導管設備適當醫院，避免轉院困擾、節省醫療資源，同時提升苗栗患者存活率。1060223
(中央社)
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