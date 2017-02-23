印尼前4大富豪財富 大過最窮1億人資產
研究發現，印尼最富有的4個人，他們的資產總值大於全國最貧窮的1億人，凸顯印尼經濟飛漲時，仍有為數龐大的人民被棄置在後。
根據法新社，樂施會（Oxfam）說，印尼總統佐科威（Joko Widodo）未能實現打擊不平等的承諾，呼籲印尼政府緊急提高公共服務支出，並讓企業和有錢人繳納更多稅。
樂施會本週稍早發布的這項研究指出，印尼享受到經濟大幅成長的好處，降低了生活在極端貧窮的人數。但過去20年間，貧富差距擴大幅度較東南亞其他國家還快。
研究說：「成長的好處並未平等均霑，數百萬人遭遺棄在後。」
「富人和其他人的差距擴大，對印尼未來的繁榮造成嚴重威脅。如不對付不平等，降低貧窮將會更加困難，也會升高社會不穩定。」
根據樂施會，2016年，印尼前4大富豪都是男性，總計資產達250億美元，大過全國2億5500萬人口當中最貧窮1億人的總資產。（譯者：中央社羅苑韶）1060223
(中央社)
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