竹子變飼料 竹縣訪日考察技術

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新竹縣長邱鏡淳前往日本宮崎縣，今天參訪都城市「大和檢查礦業株式會社」，了解竹子飼料化的先進科技技術，盼未來透過交流，也能利用尖石、五峰竹子，打出精緻農業一片天。

新竹縣政府表示，邱鏡淳日前率領縣府團隊前往日本宮崎簽定交流協定，將致力推動兩縣文化藝術、觀光、產業、教育、體育、農業等主題以及經濟、文化藝術等民間團體交流，進一步促進台日雙方成為更友善城市，為雙方的情誼奠定更精實的基礎。

竹縣府指出，邱鏡淳今天在宮崎縣議長星原透的帶領下，走訪都城市「大和檢查礦業株式會社」，參觀日本第一、竹子飼料化的先進科技技術，希望透過交流，台灣也能研發竹子成牛飼料的附加價值，為新竹縣的精緻農業、循環經濟，打出精緻農業的一片天。

代表取締役田中浩一郎分享，將竹子變成牛的飼料，一年可以節省600萬日幣成本，利用這個新技術，使附加價值一下就提昇起來，改善農家生活水平，產業的格新與價值就在這裡。

邱鏡淳說，新竹縣和宮崎縣一樣，在尖石、五峰山區有大面積的竹子栽種，可發展竹子變飼料的技術，盼透過外交部、宮崎縣，召開國際產業創新研討會，讓精緻農業先進科技付諸實踐，提高農家收益、降低成本。

此外，邱鏡淳一行人也參訪有水小學、霧島造酒、日東地板，並拜會都城市長，希望藉由行銷、栽培、製作等多角度，瞭解日本的士、農、工、商等產業，為新竹縣的教育和精緻農業提供新觀念、新方向。1060223

(中央社)