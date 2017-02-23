台法交流 鄭文燦：科技平台創造美好
桃園市長鄭文燦在法國在台協會主辦「法國科技之夜」交流晚會中強調，桃園為「亞洲矽谷計畫」重點城市，也希望藉由「FrenchTech in Taiwan」的科技對話平台，創造美好。
鄭文燦昨（22日）晚間出席法國在台協會主辦「法國科技之夜（French Tech Night）」交流晚會，並與近百位，包括法國等與會人士相互交換意見。
鄭文燦談到，桃園是台灣的門戶，是全台最年輕的城市，也是中央政府選定「亞洲矽谷計畫」的重點城市。桃園與法國在過去一年中，有密集的城市交流、青創交流、還有經貿交流，「這個世界因為有法國而美好」，也希望未來台灣也能像法國一樣，創造美好。
鄭文燦談到，「French Tech in Taiwan」是很好的對話平台，相信在這個平台可以產生很多有創意的討論，也讓台灣及法國的多項產業鏈、年輕的創業家有更多的合作機會，包括在資通訊產業、軟、硬體科技整合，而目前桃園正在努力發展智慧城市（Smart city）、工業4.0及亞洲矽谷計劃，相信未來桃園和法國必能創造更多合作機會。
鄭文燦說，市府在去年經由法國在台協會紀博偉代表安排，曾率領桃園市府訪問團訪問法國，同時簽署「台法推動亞洲矽谷計畫聯合聲明」，希望在智慧城市、環保科技上能有借鏡之處，桃園市府未來也將藉由桃園與法國的青創科技交流，朝向「French Tech in Taoyuan」大步邁進。1060223
(中央社)
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