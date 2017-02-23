妻挺肚上街 擁2女兒黃磊3度當爸

傳黃磊三度當爸。（圖／取自多媽7788、名偵探趙五兒微博）

黃磊妻子孫莉被拍大腹便便上街。（圖／取自名偵探趙五兒微博）

「大陸四大小生」黃磊當年在台灣以《人間四月天》徐志摩一角走紅，2004年他與孫莉結婚，育有兩名可愛女兒「多多」、「妹妹」，今(23日)陸媒報導，直擊孫莉穿著羽絨外套、踏平底鞋上街，小腹明顯凸起孕味濃，黃磊疑將3度當爹！

黃磊1995年於北京電影學院表演系研究所擔任助教時，結識讓他印象深刻的孫莉，兩人2004年登記結婚，兩年後生下大女兒多多，2014年再迎接小女兒妹妹，兩人相戀20年，依舊甜蜜，2015年在北京補辦婚宴，引來不少祝福，夫妻倆也承諾「會這樣一直守到老」，成為演藝圈夫妻典範。

據《名偵探趙五兒》報導，近日孫莉帶小女兒逛廟會，衣著寬鬆，腹部明顯隆起，目測約有4、5個月身孕，黃磊3度當爸消息傳開，粉絲都獻上祝福，也有網友說：「看過一個採訪，黃老師說他想要個男娃，可以和他一起打球看球賽之類的。希望這一胎能得償所願！」

(中時電子報)