大亨妻復合笑開懷！曬全家福照氣死小三
澳門娛樂大亨洗米華（周焯華）當年因為公開牽手小三Mandy Lieu，惹得老婆陳慧玲決心離婚，但洗米華卻不願離，挽回攻勢不斷，還傳出他禁止Mandy再回香港，終於觸動陳慧玲「心中最軟的一塊」，日前默默在社群網站PO出久違的全家福照，宣告復合。
當年洗米華公開與Mandy牽手，終於讓陳慧玲心灰意冷，決定離婚退出這段3角戀情。然而說也奇怪，在陳慧玲釋出離婚意願後，反而洗米華不想離，頻頻在公眾場合向妻子示好，更曾公開宣布「周太永遠只有一個」，甚至為了避免觸怒陳慧玲，下令小三專心留在英國照顧兒女，不許回港澳。
而陳慧玲似乎也被洗米華誠意打動，日前默默在社群網站PO出久違的夫婦合照，連網友也為大老婆的勝利開心，紛紛留言祝福「溫馨全家福」、「氣死那個小三」、「又一證明邪不能勝正」、「永遠的周太」。
(中時電子報)
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