小客車暗夜撞2次肇逃 警方全力緝人

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男子凌晨開車在北區崇德路與進化北路口追撞1輛機車，肇事後逃逸。（陳淑芬翻攝）

男子再撞5部自小客車肇逃。（陳淑芬翻攝）

紀姓男子23日凌晨3時許駕駛1輛自小客車，在北區崇德路與進化北路口追撞1輛機車，肇事後開車逃逸。車輛在5分鐘後不知何故，又在太原路3段擦撞5部停在路旁的自小客車，肇事後二度逃逸。警方循線追查，透過紀男家屬，聯繫他到案說明中。

台中市第四警分局調查，今天凌晨近4時，1輛自小客車由德化街沿崇德路往北興街方向行駛，行經崇德路與進化北路口時，不慎追撞機車，造成機車騎士手腳多處擦傷，但自小汽車駕駛肇事後竟開車逃逸。

沒想到，這輛自小客車在約5分鐘後，行經在太原路3段竟又惹禍，連續擦撞5部路邊停車的自小客車，所幸現場無人受傷，但駕駛二度肇事後，竟棄車逃逸。

警方連絡肇事車輛的羅姓車主，車主指稱車子出借給21歲的紀男開，沒想到竟出意外。警方循線找到紀男家屬，家屬指稱，紀男不在家，將協助聯繫到案，警方也全力查緝到案，釐清案情。

網友在爆料公社Po出崇德路口的肇逃案影片，在網路引起討論，網友留言盼警方追出肇逃男子，出面負責。

(中時)