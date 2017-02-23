女騎士煙盒藏吸毒器 推稱亡夫紀念品

中市第四警分局春社派出所警員日前巡邏盤查陳姓女騎士，在她隨身包包的香菸盒裡發現1組安非他命吸食器及殘渣袋，有毒品前科的陳女卻哭訴推說，吸毒器是她亡夫留下的紀念品，沒想到隨身攜帶也會惹禍。警方採尿送驗，將她依毒品罪嫌送辦。

警方日前在南屯區忠勇路與嶺東南路口時，發現身材壯碩的陳姓女騎士行跡可疑，經盤查發現隨身包包裡的香菸盒夾藏1組安非他命吸食器及殘渣袋。

陳女竟向警方哭訴，指稱她與丈夫結識後才染上毒品，2年前遭警方查獲而接受勒戒，她適應不良而暴瘦好幾公斤，沒想到出獄不久，丈夫卻因車禍身亡，只留下這組毒品吸食器，她刻意留下作為紀念品，卻惹上了麻煩。

警方採尿送驗，勸導她要遠離毒品重新做人，依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時)