ATM撿到皮夾 遇警辯稱朋友的被識破

林姓男子(上)在ATM上撿到皮夾占為己有並盜刷。(曹明正翻攝)

高巿警新興分局中山所員警21日晚上10時許，巡邏行經新興區六合一路時，見29歲林姓男子騎車後座載未戴安全帽的44歲黃姓女子，將人攔下盤查時，發現林男的皮夾內有其他男子的信用卡、提款卡等物。

林男一開始辯稱是朋友寄放在他這，員警追問「放你這要做什麼？」又叫林男打給這名朋友，林男因無法交代，只好承認是1月底在中正路一處銀行領錢時，見ATM上有人忘了拿走皮夾，於是心生貪念拿走，並盜刷7000餘元買遊戲點數，訊後被依侵占遺失物、詐欺等罪送辦。

(中時)