安麗盃女子撞球 最美麗的戰爭3／2開打

安麗盃世界女子花式撞球錦標賽預定3月2日開打，台灣撞球女將周婕妤（左）肩負著留下冠軍獎盃的重任。（中華民國撞球總會提供資料照）

2017安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽會外賽將於26日至28日於新北市集賢撞球館展開；會內賽則於3月2日至3月5日在台北體育館登場，安麗盃是我國歷史最悠久的撞球賽事，教育部體育署誠摯邀請民眾前往現場觀賽。

安麗盃每年總能創造話題，猶記去年菲律賓選手切斯卡森特諾（Chezka Centeno）一路由會內賽直到摘下后冠，創下最年少奪冠紀錄。國人熟悉的日韓選手金佳映、林潤美、梶谷景美及河原千尋，以及中國大陸的陳思明、劉莎莎、韓雨及潘曉婷，還有球技一流的凱莉費雪（Kelly Fisher）及艾莉森費雪（Allison Fisher）等都將參加今年的比賽。

我國選手則由「女殺手」林沅君、3屆安麗盃稱后的周婕妤、「倩影殺手」魏子茜、「龍捲風」陳禾耘及我國新新生代選手陳佳樺等出面迎戰。這場球迷最期待的撞球盛宴將有16國、40位選手參加，冠軍獎金有3萬4000美金，總獎金達9萬3400美金。

體育署表示，台灣每年舉辦百場國際賽事，除讓國人不用出國即可體驗世界級精采賽事外，各國頂尖好手登臺也為我國提升國際的能見度，而本賽事藉由結合社會及企業資源，更是加乘國際賽事效益的成功案例，自1998年台灣美商安麗日用品公司贊助開辦後，每年都結合品牌資源打造賽事亮點，今年度亦透過舉辦「初心大募集」活動，包括人氣球星票選、上傳與球員合照、20周年紀念品印製等，引起球迷廣大迴響及熱議。而贊助商延續多年「撞球菁英種子培訓計畫」獎助學金計畫，獎勵及培訓我國未滿22歲之撞球運動績優選手，更是企業支持體育運動的重要活水。

本屆賽事已邁入第20年，接著在8月登場的2017台北世界大學運動會已將撞球列為示範項目，也將有各國青年撞球好手來台較勁，體育署期盼熱愛及支持撞球運動的球迷入場觀賽，不能到場的朋友，也請鎖定緯來體育台、MOD緯來精采台及YouTube，為我國撞球選手加油打氣。

(中時電子報)