雲林更換LED路燈 年省電費8800萬元

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雲林縣政府今天發表更換LED路燈成果，一年將省下逾新台幣8800萬元電費，等於減少3萬公噸二氧化碳。

雲林縣政府發表「水銀路燈落日計畫」成果，縣長李進勇說，105年度爭取經濟部能源局補助新台幣6億元，更換LED路燈。

他表示，未來全數裝設LED路燈，每年將節省電費約8867萬元，可省下6346萬度電，等於減少3萬多公噸二氧化碳，相當於89座大安森林公園吸碳量。

李進勇表示，全縣13萬5000多盞路燈，已完成換裝LED路燈8萬盞，占全縣路燈總數60%，未來將全數汰換；對於可能影響農作物生長，將在生產區使用遮光板，改善照明角度，以解困擾。

經濟部能源局官員表示，雲林率先全國各縣市全面裝設LED路燈，專案建置智慧路燈管理系統，每盞LED路燈有編號名牌，名牌上0800免付費通報電話及手機掃瞄條碼（QR Code），建立路燈管理系統好榜樣，未來將全面推廣至各縣市政府使用。1060223

(中央社)