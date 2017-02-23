路政司：將對老舊大客車 實施專案臨檢
親民黨團總召李鴻鈞今天說，10年來大客車事故累積造成460人死亡，現還有近5000輛未經翻滾測試的遊覽車在路上跑。交通部路政司監理科長趙晉緯說，會針對老車實施專案臨檢。
李鴻鈞今天召開記者會指出，對於老舊大客車也應設法補強其安全係數，並加強駕駛自主管理，避免過勞。另外，為降低大客車失控的發生率，及減少乘客傷亡，應加裝「電子穩定控制系統」。
他表示，根據警政署統計資料顯示，民國95年至105年間，營業及非營業大客車A1類交通事故發生376件，造成427人死亡，加上這次國道五號蝶戀花遊覽車事故，死亡高達460人。現還有近5000輛未經過車身翻滾測試的遊覽車在路上跑，民眾如何安心。
李鴻鈞說，95年發生梅嶺重大交通事故後，之後出廠的遊覽車都須經過「翻滾測試」，但目前有5000輛未經過翻滾測試的遊覽車在路上跑，政府可有相關機制補強老舊遊覽車的安全係數？
與會的車輛安全審驗中心執行長周維果表示，已組裝完成的車無法再做翻滾測試。老舊遊覽車殘值已不高，若要卸下車體外殼再做翻滾測試，不如買一輛新車。
與會的趙晉緯指出，公路總局會針對95年以前出廠的大客車實施專案臨檢。交通部1月份也有辦理「大客車智慧安全設備研討會」，鼓勵客運業者裝設安全輔助設備。也會加強「獎優汰劣」機制，如果違反規定，會限期改善，若未改善，則限期撤照。
李鴻鈞則說，應該把評鑑結果等級貼在車體外面，讓搭乘民眾能夠知道相關資訊，選擇安全的車輛。1060223
(中央社)
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