婚宴訂席送婚戒與蜜月，雲朗觀光94狂

雲朗觀光集團推出館聯賣的「94狂婚宴專案」，指定日子訂桌即贈婚紗攝影等6樣好禮。(圖／雲朗觀光)

雲朗觀光集團推出「94狂婚宴專案」，六項好禮中包括GIA認證的鑽戒。(圖／雲朗觀光)

為搶攻千億婚宴商機，雲朗觀光集團今(23)日宣布推出全包式「2017雲朗婚宴94狂」專案，凡在指定日期預定婚宴25桌以上，每桌12,888元+10%起最高到 18,888元+10%，內容除包括婚宴酒席、婚紗攝影、西服、喜帖、喜餅外，更大手筆包了新人最大花費的「蜜月」及「婚戒」，新人獲贈好禮總價值逾18萬元，除創國內「全包式婚宴」業界先例，更為金雞年競爭激烈的婚宴市場大戰投下超級震撼彈。

在義大利考察的雲朗觀光餐飲總經理丁原偉表示，雲朗觀光希望以「破盤價」結合訂席就送婚攝、婚戒、蜜月、西服、喜餅、喜帖等加值服務，帶動全年度的婚宴業績成長2成。

據雲朗觀光集團調查，近三年來的婚宴市場，以25桌為婚宴訂席主力，新人們的婚宴、婚攝、喜餅、喜帖、婚戒及蜜月旅行的花費預算大約落在50萬元左右。同時，有超過8成的新人希望有統一婚顧協助辦理婚禮相關事務，止意味「一條龍式婚宴服務」仍是市場主流。

因應市場需求，雲朗觀光去(2016)年起推出「小資婚宴方案」，並於君品酒店推出典藏解構婚宴概念性商品，提供頂級婚宴到經濟型婚宴選擇，滿足不同客層婚宴需求，使全集團婚宴業績較前(2015)同期成長5%。今年雲朗觀光更推出全包式「94狂婚宴專案」，既為鞏固市占，也希望開發更新客源，有攻有守，手筆很大。

雲朗觀光全新婚宴專案集結了旗下三大品牌，包含頤品大飯店新莊及頤品大飯店高雄、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義及兆品酒店台中等7間飯店，最多每天可以服務36對新人。依館別與日期不同每桌價格自12,888元+10%至 18,888元+10%不等。以頤品大飯店新莊為例，精選出2017年的指定日期中，週五、六、日的日子共有65天，讓新人平日假日都能有所選擇，滿足所有期待。

為強化專案內容，雲朗觀光並與包括icookie手工喜餅、百美手工喜帖、凡登西服、sosi婚紗攝影、星全安旅行社、A-LUXE亞立詩婚戒等6間知名婚禮廠商品牌合作，以平台概念整合資源，期能發揮綜效擴大商機。

(工商)