新聞深喉嚨》政策淪菜市場喊價 賀陳旦敢保證「100％安全」？

中天新聞

交通部長賀陳旦21日在施政總質詢時信誓旦旦，交通部新近發布的替代駕駛、召回老車、強化旅遊資訊跟嚴審旅遊產品等「六項措施」，可以讓民眾228連假「百分之百安心出遊」。但沒想到，原本觀光局公布的「國旅行程遊覽車每日行駛哩數標準」，行駛平面道路每日以300 公里為原則，如含山區道路每日以200 公里為原則，結果被批評為「不食人間煙火」，300公里為原則，從台北出發單趟頂多到台中，來回最多開到苗栗，當下所有的北高國道客運都超標。結果交通部閃電又宣布調高上限100公里。為什麼是300公里？為什麼不是200公里？不是400公里？為什麼加100公里？不是加50公里？或150公里？道安政策搞得跟菜市場喊價差不多，是在拿旅客安全開玩笑？更扯的是，原本交通部還拋出了「雙駕駛」，結果被罵了之後改稱「替代駕駛」，現在又改口「沒有一定要」，人命關天的道安政策，真的可以這麼兒戲嗎？

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在行政院與交通部兩度介入要求緩漲之後，這回8家國道客運確定將在228假期之後齊聲喊漲，或是縮減優惠，各路線漲幅從3%直逼100%，例如統聯台中到台南，要從100元漲到200元！大多數業者都不諱言，就是「一例一休」導致的成本增加，實在無法再自行吸收。但老問題又來了，如果反映成本無可厚非，但新政府到底能不能確定業者在漲，只是徒增消費者負擔？

「蝶戀花」悲劇披露「血汗觀光」的真相後，大多數理性的消費者都可以接受「一分錢一分貨」的概念，但為何「一例一休」帶動的漲價狂潮，會如此令人不安與不滿，就在於台灣實在是個「慣老闆」，「惡老闆」們的天堂！台中永采烘培坊控告學生求償59萬元的官司，22日進行勞資協調後，雇主代表放棄提告求償，說希望雙方能「互相道個歉」，圓融解決。永采老闆娘彭文潞，妳把實習學生當「奴工」用，妳先出來跟學生道歉，跟社會道歉，再負起妳的法律責任還差不多，誰跟妳互相道歉？何況彭文潞跟學生的Line對話曝光，不但涉及恐嚇，而且顯示高雄餐旅大學的教務長也涉及聯手欺壓學生，或者至少是袖手旁觀。面對國人的怒火，高雄餐旅大學與教育部保護不了學生，勞動部與台中市勞工局保護不了勞工，還有多少年輕人處在這樣的「勞動地獄」裡？政府難道永遠只能後知後覺？

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台中市長林佳龍一席「人類文明起源在台灣」，逼得國台辦發言人安峰山啞口無言，雖然台中市新聞局長卓冠廷趕緊澄清是遭媒體「斷章取義」，林佳龍的說法是：「人類文明起源在台灣，例如南島文化就是」，但已經紅遍兩岸，22日甚至成了微博熱搜，還登上《人民日報》海外版。即使林佳龍單指「南島文化」，整句話也是錯的，因為「人類」，「文明」與「文化」是三個不同的概念。而且林佳龍同時還說：「偉人都要從台中找，請教育局找一找台中社區裡有什麼偉人，以後偉人不要再找歷史上死掉很久，要找地方對社區有貢獻的人士，再融入教育裡，可能是醫生、藝術家，才有凸顯『有為者亦若是』的精神，否則全世界偉人就是那幾個，我們很難成為偉人」。其實，以林佳龍眼下在對岸的知名度，是否敦請林市長能者多勞，取代葉菊蘭兼任台灣觀光協會長，推動「人類文明起源探索之旅」，或是「世界偉人之都尋根」，說不定更有效果？

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美國海軍核子動力航艦「卡爾文森號」打擊群23日抵達南海，執行美國總統川普(Donald Trump)上任後首次「航行自由」行動，官方臉書也隨即公布了演練的照片。但眾所矚目的，仍是「卡爾文森號」戰鬥群到底會否進入南海的中國大陸人造島12浬海域範圍？不過較於美陸在南海「跳探戈」，明明主權也有我們的份，中華民國海軍卻彷彿事不關己，民進黨立委還在吵著要替軍艦改名！是否太幽默了點？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)