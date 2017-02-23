中國大陸將繼續減少外資准入限制

經濟參考報23日報導，今年1月，大陸吸收外資出現9.2％的降幅。對此，有觀點認為，1月FDI下降印證外資撤離潮。中國商務部部長高虎城在日前在國新辦記者會上回應指出，外資撤離潮的說法有失偏頗。

高虎城表示，今年將致力繼續減少外資准入限制，著力推動投資便利化，努力營造公平、透明、可預期的營商環境三個方面加大吸引外資的力度。他表示，目前來看，季節因素、外部因素等對我雙向投資形成短期擾動，但全年雙向投資仍有望穩定成長。

大陸商務部資料顯示，在去年全球直接投資大幅下降的情況下，中國實際使用外資8132億元人民幣（1260億美元），年增4.1％。其中，醫藥製造業吸收外資成長55.8％，醫療設備領域成長95％，高技術服務業成長86.1％。

(工商)