川普才嗆法院爛 伊凡卡攜女法院校外教學遭諷

伊凡卡週三帶著女兒阿拉貝拉參觀最高法院。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)日前才因為他的穆斯林旅遊禁令被法官暫停，而和司法系統槓上了！不但在推特上先是說美國司法系統已經「壞掉了」，之後又大罵如果出事了都怪法官和司法系統，甚至還說法院阻礙他做事。而這也讓第一千伊凡卡昨天帶女兒參觀法院的活動被受牽連，不少人表示這個活動很諷刺，川普這樣不尊重司法系統，是為孫女做了壞的示範。

據《CNN》報導，第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)昨天帶著女兒阿拉貝拉(Arabella Kushner)到美國最高法院(Supreme Court)參觀，母女兩個是受到大法官安東尼·甘迺迪(Anthony Kennedy)的邀請，在法院中聽取了大法官們討論「護理院和病患之間的仲裁協議是否違反公共政策，還是應該根據聯邦仲裁法強制執行」的問題。

阿拉貝拉和伊凡卡還參加了一場聽證會。(圖/美聯社)

伊凡卡在instagram上分享兩人的校外教學。(圖/instgarm@ivanka trump)

伊凡卡事後也在社群網站上分享了自己和阿拉貝拉在法院的照片，並表示：「我很高興可以帶阿拉貝拉用最直接的方式認識美國法院系統」，然而因為父親川普過去和法院及法官槓上的黑歷史，讓不少網友紛紛在下面諷刺，「可能也要教你爸重新認識一下法院系統」、「川普不尊重司法系統的行為是為孫女做了最壞的示範」等。

川普上月底頒佈了極具爭議的行政命令，禁止了7國穆斯林入境美國，引發軒然大波。事後，西雅圖聯邦法官詹姆斯‧羅巴特（James Robart）裁決暫停川普命令，使川普的團隊不得不向司法部提出上訴，試圖恢復禁令，但仍遭法院駁回，這也使7國穆斯林得以重新入境美國。

西雅圖聯邦法官詹姆斯‧羅巴特（James Robart）的裁決暫停了川普的命令。(圖/美聯社)

而在執行旅遊禁令上的挫敗，也讓總統川普氣壞了，不斷在推特發文大罵法官，先是罵美國司法系統已經「壞掉了」，之後又說這個「所謂」法官怎麼可以暫停他的命令，之後還說如果出事了都怪法官和司法系統。而川普這次面對行政權和司法權衝突的反應，也讓外界擔憂川普未來可能會破壞美國三權分立的平衡，來執行兌現他的競選承諾。

(中時電子報)