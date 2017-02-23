機捷首月刷電子票證5折 悠遊卡送熱拿鐵
桃園機場捷運3月2日即將通車，第一個月使用電子票證，包含悠遊卡、一卡通、遠鑫電子票證(HappyCash有錢卡)、桃園市民卡等等，票價將可打5折，並於4月2日起恢復原價。
悠遊卡為了慶祝桃園機場捷運上線，自3月2日至3月31日的活動期間，只要使用悠遊卡、悠遊聯名卡、桃園市民卡搭桃園機場捷運一次，就送全家便利商店熱拿鐵一杯。
悠遊卡、悠遊聯名卡共計限量一萬杯，每卡限贈一次全家便利商店中杯熱拿鐵一杯。桃園市民卡也是限量一萬杯，每卡限贈一次全家便利商店中杯熱拿鐵一杯。
另外，8月31日前，只要使用悠遊聯名卡搭乘桃園機場捷運，每筆自動加值可獲得5％現金的加碼回饋，每卡每月上限100元。
一卡通則是加碼祭出優惠，6月30日前使用一卡通聯名卡/Debit卡搭乘桃園捷運天天再享5％刷卡金回饋。一卡通目前聯名卡發卡量突破200萬張，合作銀行達17家，這次聯合銀行再加碼優惠，希望能吸引更多往返台北、桃園的通勤族及機場旅客多加使用一卡通。
使用一卡通聯名卡/Debit卡搭乘台北及高雄捷運享5％刷卡金回饋，桃捷通車後也同享5％優惠，兆豐銀行加碼回饋10％(含原5％)，優惠至今年6月30日止。
(工商)
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