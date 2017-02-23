竊賊行竊失風後墜樓 警戒護就醫

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我要評比

墜樓現場。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局沙崙派出所今（23日）下午2時許獲報，位於篤行路的牛排館遭竊，店內未有損失，竊賊逃逸，副所長戴明剛率員警前往處理，豈料，過沒多久一旁金門街260巷發生一起墜樓案件，竟是該名竊賊。竊賊目前戒護就醫，將待傷勢穩定後進一步偵訊。

警方指出，竊賊行竊失風後不慎在附近從5樓公寓墜落至1樓，身體多處擦傷、骨折，所幸送醫後暫無生命危險，仍需住院觀察，將待竊賊傷勢穩定後進一步訊問。

(中時)