大廟義診兼辦市集 開基天后宮號召25日來逛廟
拜廟能免費算命、看中醫、按摩，還有市集可以逛，台南市北區開基天后宮結合慈善中醫單位，開廟355年來，第二次在廟埕舉辦中醫義診，配合米街人文會社設立的市集攤位兼文史導覽，提供民眾在假日體驗內容豐富的大廟市集。
北區發起的「廟廟市集」源起於大觀音亭廟口市集，以「攤車」聚集為主題，活動深獲好評，逐漸推展至各家廟宇，開基天后宮結合中醫慈善團體，在廟口擴大舉辦義診與擺攤。
台南市北區開基天后宮兩年前舉辦第一場中醫義診，近千民眾響應，廟方決定長期與祥和慈善聯合協會合作，去年日期未談妥，今年雙方敲定檔期，25日在大廟前展開。
祥和慈善聯合協會擁有多名中醫師、推拿師、命理師當志工，每次義診活動，都有數十名志工一起參與，民眾可享受免費把脈診療、命理占卜、經絡推拿等服務，還有美髮老師義剪，中醫師診斷後將免費開給中藥方，提供給民眾自行抓藥。
攤位由米街人文會社負責，召集人陳宏斌兼擔任導覽介紹，從開基天后宮一路介紹到米街文史。
北區區長謝振益在北區經營10年餘，即將卸下區長職務，調升市府研考會副主委，23日到廟前參加宣傳，透露對地方不捨之情，但肯定接任的新區長李皇興會繼續帶動地方繁榮。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。