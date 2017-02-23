大廟義診兼辦市集 開基天后宮號召25日來逛廟

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北區開基天后宮相隔兩年再邀請免費中醫義診，北區區長謝振益（左3）在調任前夕前往頒獎給祥和聯合慈善公益團體。（程炳璋攝）

祥和慈善聯合會將在開基天后宮前免費提供推拿服務。（程炳璋攝）

拜廟能免費算命、看中醫、按摩，還有市集可以逛，台南市北區開基天后宮結合慈善中醫單位，開廟355年來，第二次在廟埕舉辦中醫義診，配合米街人文會社設立的市集攤位兼文史導覽，提供民眾在假日體驗內容豐富的大廟市集。

北區發起的「廟廟市集」源起於大觀音亭廟口市集，以「攤車」聚集為主題，活動深獲好評，逐漸推展至各家廟宇，開基天后宮結合中醫慈善團體，在廟口擴大舉辦義診與擺攤。

台南市北區開基天后宮兩年前舉辦第一場中醫義診，近千民眾響應，廟方決定長期與祥和慈善聯合協會合作，去年日期未談妥，今年雙方敲定檔期，25日在大廟前展開。

祥和慈善聯合協會擁有多名中醫師、推拿師、命理師當志工，每次義診活動，都有數十名志工一起參與，民眾可享受免費把脈診療、命理占卜、經絡推拿等服務，還有美髮老師義剪，中醫師診斷後將免費開給中藥方，提供給民眾自行抓藥。

攤位由米街人文會社負責，召集人陳宏斌兼擔任導覽介紹，從開基天后宮一路介紹到米街文史。

北區區長謝振益在北區經營10年餘，即將卸下區長職務，調升市府研考會副主委，23日到廟前參加宣傳，透露對地方不捨之情，但肯定接任的新區長李皇興會繼續帶動地方繁榮。

(中時)